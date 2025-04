Golpe que fez idosa perder cerca de R$ 11 mil no DF acende alerta sobre fraudes

Uma idosa de 71 anos perdeu quase R$ 11 mil em um golpe após acreditar que receberia uma cesta básica no Distrito Federal. O criminoso se passou por agente do Cras (Centro de Referência de Assistência Social) e convenceu a idosa a fornecer dados pessoais e fotos. Quando pediu para refazer o procedimento alegando erro no sistema, a vítima desconfiou e o expulsou.



Mesmo assim, o golpista conseguiu acesso às contas da vítima e fez um empréstimo. "Me sinto burra, me sinto frágil," desabafou a idosa. A Polícia Civil investiga o caso, que prevê pena superior a 8 anos para os envolvidos. Especialistas alertam para não fornecer dados pessoais por telefone ou mensagens.



