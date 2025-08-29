Golpes cibernéticos no DF aumentam 32% no primeiro semestre de 2025

No Brasil, os crimes cibernéticos aumentaram, só no Distrito Federal foi um de 32% no primeiro semestre. Em Brasília, uma mulher foi vítima de um golpe ao tentar comprar uma moto anunciada online. Após transferir R$ 2 mil, foi pressionada a pagar mais R$ 1.500, totalizando R$ 3.500, para supostas taxas.



O delegado Erick Sallum destaca que as fraudes via WhatsApp e falsas ligações de bancos são comuns. O DF é a quarta unidade da federação com mais casos, devido à concentração de renda e ao perfil das vítimas. Especialistas recomendam não clicar em links desconhecidos e proteger dados pessoais.



