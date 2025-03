Golpistas desviam mais de R$ 100 mil com golpe da falsa pousada em Goiás

Uma operação conjunta das Polícias Civis do Distrito Federal e de Goiás resultou na prisão de sete pessoas acusadas de criar perfis falsos de pousadas para enganar turistas em Pirenópolis. O golpe envolvia pagamentos via Pix a partir de anúncios fraudulentos, que rendiam mais de R$ 100 mil à quadrilha. Muitos turistas só percebiam a fraude ao chegar nas pousadas reservadas.



As pousadas estão reforçando a segurança de seus sites e redes sociais. Além disso, a polícia orienta as vítimas a registrarem queixas para facilitar a investigação. Os envolvidos responderão por estelionato e organização criminosa, com penas de até 10 anos de reclusão.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!