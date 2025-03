Governador do DF afirma que Parque Gatumé, em Samambaia, será cercado

O Parque Gatumé, em Samambaia, no Distrito Federal, enfrenta grave problema de descarte irregular de lixo, resultando em poluição ambiental. Criado para educação e preservação, o local virou um depósito de materiais como sofás, garrafas e entulho de construção. Moradores relataram que ocorreu aumento no descarte feito por caminhões.



Em resposta à situação, o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, afirmou que vai mandar cercar todo o parque. Ele afirmou que a Novacap vai a local nesta sexta-feira (28) fazer a medição para dar início ao cercamento.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!