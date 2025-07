Governadora do DF critica abordagem policial e classifica como abuso de autoridade

A governadora em exercício do DF, Celina Leão, criticou a prisão de um publicitário de 42 anos após um acidente de trânsito na Asa Norte (DF). Durante a abordagem, ele estava com o filho de 5 anos, que ficou desamparado.



Os policiais envolvidos foram afastados das ruas devido à repercussão do caso. O Ministério Público iniciou uma investigação sobre o incidente e entidades pedem ações enérgicas. "Precisava ter toda uma cautela com a criança que estava ali", afirmou Celina. A Polícia Civil está tomando as providências necessárias.



