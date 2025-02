Governo anuncia medidas para ajudar famílias após incêndio destruir 30 casas no DF

Um incêndio de grandes proporções atingiu mais de 20 casas na quadra 406 do Recanto das Emas, deixando várias famílias desabrigadas. A vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão, esteve no local e anunciou que algumas famílias serão realocadas para um conjunto habitacional. Segundo a vice-governadora, essa solução é uma determinação do governo. A Secretaria de Desenvolvimento Social garantiu assistência imediata às famílias, providenciando colchões, cestas básicas e auxílio moradia. A investigação inicial aponta que o incêndio pode ter sido causado por usuários de drogas que adormeceram com cigarros acesos. Testemunhas relataram momentos de tensão e desespero, mas, felizmente, ninguém ficou ferido. "Foi desesperador; parecia um super-homem arrebentando madeira para salvar uma criança", contou uma testemunha.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!