Gripe aviária no Zoo: Ibaneis diz que DF está preparado para enfrentar o problema

O Zoológico de Brasília foi fechado nesta quarta-feira (28) como medida preventiva contra a gripe aviária após a morte de duas aves. Com 11 casos sendo investigados no Brasil, o governador Ibaneis Rocha assegura que o Distrito Federal está preparado para enfrentar o problema. As autoridades permanecem vigilantes, especialmente em áreas rurais e próximas ao Entorno.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!