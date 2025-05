Gripe aviária só é transmitida a humanos por contato direto com aves doentes, alerta médico

O Zoológico de Brasília foi fechado nesta quarta-feira (28) por tempo indeterminado após a morte de duas aves, segundo decisão da Secretaria de Agricultura do DF. A possível causa das mortes está sendo investigada, com a gripe aviária entre as suspeitas.



O médico infectologista Leandro Machado esclareceu que a gripe aviária, causada pelo vírus da Influenza A, afeta principalmente aves selvagens e domésticas. Embora a transmissão para humanos seja rara, ela pode ocorrer por contato direto com aves doentes. Machado destaca que os sintomas em humanos podem variar de febre alta e tosse a casos graves de pneumonia, ressaltando a importância de acompanhamento médico.



