Grupo 'Depressão Tem Cura' faz atendimentos gratuitos no metrô de Taguatinga (DF)

Uma ação conjunta entre o metrô de Taguatinga (DF) e o grupo "Depressão Tem Cura" oferece apoio emocional aos passageiros. A iniciativa conta com a presença de psicólogos, enfermeiros e massagistas. Os serviços são gratuitos para os usuários do transporte público. A atividade visa promover cuidados com a saúde mental dos frequentadores da estação.



