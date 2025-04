Helicóptero com quatro pessoas cai em Pirenópolis (GO) e ocupantes sobrevivem

Um helicóptero com quatro pessoas caiu na região de Pirenópolis, Goiás, após decolar de uma pousada. Os bombeiros foram acionados por volta das 14h40 desta quinta-feira (3). O piloto e três passageiros estavam bem e não precisaram de atendimento médico.



A aeronave sofreu danos leves ao pousar em uma área arborizada devido à perda de potência do motor. O piloto conseguiu realizar o pouso com precisão, evitando ferimentos nos ocupantes. As autoridades competentes foram notificadas para as devidas providências.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!