Helicóptero dos bombeiros é atingido por linha de pipa durante resgate

Durante uma operação de salvamento em Santa Maria (DF), o helicóptero dos bombeiros foi atingido por uma linha de pipa com revestimento de nylon, que se enrolou no rotor de cauda da aeronave. O comandante pousou com segurança sem perceber anormalidades, apesar dos riscos.



A tripulação estava em meio a um atendimento de parada cardiorrespiratória e enfrentou perigo significativo. O uso de linhas de cerol e de linha chilena continua a representar um risco, com mais de 500 acidentes anuais, principalmente envolvendo motociclistas. Uma campanha alerta para os perigos, e apela para que entusiastas de pipas evitem usar linhas cortantes. Depoimentos relatam os ferimentos causados, destacando o risco elevado durante as férias.



