Histórias de Brasília: Henrique Chaves conversa com João Carlos Amador

Em celebração aos 65 anos de Brasília, João Carlos Amador compartilhou suas memórias afetivas e curiosidades sobre a cidade em uma entrevista realizada por Henrique Chaves. A conversa aconteceu na roda gigante do Parque da Cidade.



Amador destacou a construção do Lago Paranoá e sua importância histórica, além de detalhes de sua infância e a vida em Brasília nos anos 80. Ele também discutiu seus livros, que narram a história da capital com imagens do arquivo público. A entrevista celebrou a cidade, destacando sua cultura, beleza e história.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!