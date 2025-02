Homem agride companheira em bar do DF após acusá-la de usar 'roupa curta'

Um homem foi preso em Santa Maria, no Distrito Federal, após agredir sua companheira. Inicialmente, ele destruiu a residência do casal e, posteriormente, dirigiu-se a um bar, onde atacou a mulher. Ele justificou o ato afirmando que ela estava vestindo uma "roupa curta". A PMDF (Polícia Militar do Distrito Federal) atuou rapidamente na ocorrência e efetuou a prisão do agressor no local.