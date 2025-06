Homem alcoolizado provoca tumulto e é preso após confusão em ônibus

Na W3 Sul, um homem de 58 anos, visivelmente alcoolizado, entrou em um ônibus e começou a agredir os passageiros. Um passageiro de 57 anos tentou intervir e a situação culminou em uma briga. Com a ajuda de uma senhora, os passageiros conseguiram expulsá-lo do ônibus, momento em que ele caiu e sofreu escoriações leves.



O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas ninguém precisou de atendimento hospitalar. A Polícia Militar prendeu o agressor, e embora inicialmente acreditasse-se que ele fosse um foragido, a Polícia Civil esclareceu que não havia mandado de prisão contra ele.



