Homem ameaça funcionários e quebra vidros e equipamentos em UBS de Brasília

Um homem causou tumulto na UBS 1 da Asa Sul, em Brasília, tentando quebrar o vidro da recepção e atirando objetos em pessoas presentes na tarde desta quarta-feira (28). Ele havia recebido atendimento anterior em situação de vulnerabilidade e foi orientado a comparecer na unidade. No local, após ser solicitado a abaixar o volume do celular, ele se tornou agressivo.



A situação escalou quando foi informado que o médico não estava presente, levando-o a danificar também um computador. A Polícia Militar prendeu o homem em flagrante por dano ao patrimônio público e ameaça. Na manhã seguinte, funcionários protestaram por mais segurança.



