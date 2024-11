Homem armado rouba joalheria e foge com relógios, semijoias e celulares

Um homem assaltou uma joalheria no Sudoeste (DF) e roubou relógios, semijoias e celulares, na manhã desta terça-feira (12). Câmeras de segurança registraram a ação do bandido. O assaltante chegou na loja e abordou uma funcionária com uma arma. Ele a levou para dentro do estabelecimento e rendeu outra mulher que também trabalhava no local. A estimativa do prejuízo é de cerca de R$ 15 mil em produtos. A Polícia Civil do Distrito federal investiga o caso.