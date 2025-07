Homem cai do telhado e sofre traumatismo grave no Recanto das Emas (DF)

Um homem de 55 anos caiu do telhado na quadra 307 do Recanto das Emas (DF) e sofreu um traumatismo craniano. O Corpo de Bombeiros chegou ao local e encontrou o homem inconsciente no chão. Após os primeiros socorros, ele foi transportado por helicóptero para o Hospital de Base, em Brasília.



