Homem cai no golpe do paco e perde R$ 2 mil, em Águas Lindas de Goiás

A Polícia Civil de Goiás registrou um golpe conhecido como "paco" em Águas Lindas de Goiás, Entorno do DF. O golpe, que geralmente ocorre perto de agências bancárias, envolve enganar a vítima com promessas falsas de recompensa.



Um ajudante de obras encontrou uma carteira com dinheiro na frente de uma agência e foi abordado por duas mulheres que prometeram uma recompensa para atraí-lo. Durante a distração, o homem perdeu seus objetos pessoais, incluindo dinheiro e documentos.



As câmeras de segurança capturaram a ação das suspeitas. Uma das mulheres foi presa e um celular apreendido durante a investigação. Elas devem responder pelo crime de estelionato, e a apuração continua para identificar outras envolvidas.



