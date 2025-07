Homem com faca ameaça passageiros em estação do BRT no DF

Na estação do BRT, do Park Way (DF), um homem armado com uma faca ameaçou passageiros e atacou duas pessoas. A polícia militar agiu rapidamente, e mesmo com resistência, o suspeito foi preso e levado para delegacia. A arma utilizada foi recuperada e ninguém ficou ferido durante o incidente. A motivação do ataque ainda é desconhecida.



