Homem condenado por matar a esposa e esconder o corpo com ajuda do filho é preso no DF Cláudio da Silva Rosa, condenado pela morte de sua esposa em 2016, recebeu pena de mais de 23 anos

Cidade Alerta DF|Do R7 20/03/2025 - 19h39 (Atualizado em 20/03/2025 - 19h39 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share