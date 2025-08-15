Homem confessa ter matado a companheira no Itapoã (DF) e diz não se arrepender do crime

William Lopes, conhecido como "pirata", foi preso após esfaquear sua companheira Camila Pereira, de 28 anos, no Itapoã (DF). O crime ocorreu durante uma discussão, e testemunhas relataram que a vítima não teve chance de se defender. O homem tentou se esconder em uma igreja e aparentava estar sob efeito de álcool e drogas quando foi detido pela polícia.



Durante o depoimento, ele confessou o crime, alegando que o ataque foi motivado por uma ação anterior de Camila, que teria queimado suas roupas em resposta a uma traição. William afirmou à polícia que "faria tudo de novo", demonstrando ausência de arrependimento.



A vítima não tinha medidas protetivas contra a companheira, que já tinha histórico criminal por delitos relacionados a drogas e armas. O caso é o 17º feminicídio registrado no DF este ano, reforçando a necessidade de ações para combater a violência doméstica. Denúncias são essenciais para responsabilizar agressores e impedir a escalada de violência.



