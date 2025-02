Homem de 46 anos sofre mal súbito, bate a cabeça e morre em academia do DF

Um homem de 46 anos morreu enquanto se exercitava em uma academia localizada na QE 26 do Guará, no Distrito Federal. Testemunhas relataram que ele sofreu um mal súbito e possivelmente uma parada cardiorrespiratória antes de colidir com um equipamento. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas a vítima não sobreviveu. Um laudo será necessário para determinar a causa exata da morte. O cardiologista Dr. Lázaro Miranda alerta para a importância de uma avaliação médica antes do início ou intensificação das atividades físicas: "A atividade física é essencial para a saúde, mas é necessário verificar se a condição física permite o grau de atividade que você pretende alcançar”.