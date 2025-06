Homem de 58 anos é encontrado morto com ferimento na cabeça em casa no Gama (DF)

Um homem de 58 anos foi encontrado morto, com ferimentos na cabeça, em sua residência no Gama, Distrito Federal, na tarde desta quarta-feira (25). A irmã da vítima acionou um chaveiro ao não conseguir abrir a porta da casa. Ao entrar, percebeu que os cômodos estavam revirados e notou o desaparecimento de uma bicicleta e uma televisão.



A polícia investiga o caso como homicídio, mas não descarta a possibilidade de latrocínio, devido ao sumiço dos objetos. A 14ª Delegacia de Polícia conduz as investigações, buscando esclarecer os fatos ocorridos entre a noite anterior e a manhã do dia seguinte.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!