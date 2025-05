Homem é detido após ameaçar explodir bomba no Ministério do Desenvolvimento Social

Um homem ameaçou explodir um artefato no Ministério do Desenvolvimento Social na Esplanada dos Ministérios em Brasília , nesta quinta-feira (22). A situação começou por volta das 15h e foi contida pela Polícia Militar. O Major Broocke comentou que "a Polícia Militar realizou a imobilização do indivíduo utilizando técnicas sem o uso de armamento".



O homem estava com a família e portava um artefato explosivo caseiro. Após negociações, ele foi imobilizado sem resistência. As crianças foram liberadas ilesas e receberam atendimento médico junto com a companheira. O homem será levado à delegacia após os cuidados médicos necessários. "Nossa prioridade era preservar vidas", destacou o major.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!