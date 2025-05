Homem é executado a tiros enquanto passeava com cachorro no Entorno do DF

Um homem foi assassinado enquanto passeava com seu cachorro no bairro Mossoró, em Cidade Ocidental, no Entorno do Distrito Federal. Durante o horário do almoço desta terça-feira (13), dois suspeitos em moto azul dispararam diversas vezes contra a vítima, que não resistiu e morreu. Um amigo também foi atingido e levado ao hospital. A Polícia Civil de Goiás investiga a motivação do crime e busca identificar os suspeitos.



