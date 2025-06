Homem é flagrado furtando placas de veículos na Asa Norte, em Brasília

Um homem foi flagrado arrancando e furtando placas de carros no estacionamento das quadras 706 e 707 da Asa Norte, em Brasília. Câmeras de segurança registraram o momento que ele colocou as placas dentro de um saco e deixou o local. A Polícia Civil investiga o caso e solicita que moradores ajudem com informações através do Disque Denúncia 197.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!