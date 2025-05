Homem é investigado no DF por golpe da piscina com prejuízos de até R$ 14 mil

Silvio Ramos Lopes, de 46 anos, é investigado por estelionato pela 27ª Delegacia de Polícia do Recanto das Emas, no Distrito federal. Ele oferecia instalação de piscinas nas redes sociais, recebendo pagamentos adiantados sem realizar o serviço. Mais de 40 pessoas registraram queixas, com prejuízos de R$ 4 mil a R$ 14 mil.



Segundo o delegado Fernando Fernandes, o homem já atua há dois anos com esse golpe, atraindo vítimas com preços abaixo do mercado. O delegado alerta para não cair em fraudes: "desconfie de preços atraentes e sempre pesquise a reputação do vendedor." As vítimas aguardam justiça, enquanto a Polícia Civil considera um pedido de prisão preventiva para o suspeito.



