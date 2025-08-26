Homem é investigado por fraudes milionárias usando empresa de construção e ‘golpe do amor’

Abraão Silva Evangelista está sendo investigado por aplicar golpes que resultaram em grandes prejuízos financeiros no Distrito Federal e no Acre. Entre as vítimas está uma servidora pública que perdeu quase R$ 1 milhão, valor que seria destinado à construção de uma igreja.



Para enganar suas vítimas, Abraão utiliza o nome de uma empresa de construção civil, alegando ter acesso privilegiado a instituições financeiras, como a Caixa Econômica e Banco do Brasil. Ele também é acusado de aplicar um golpe do amor em processo que tramita no Tribunal de Justiça do DF. Investigações revelam que ostentação é uma das táticas que usa para passar credibilidade e conquistar a confiança de suas vítimas.



