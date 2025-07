Homem é morto a facadas no Recanto das Emas (DF); polícia procura por suspeitos

Um homicídio foi registrado no Recanto das Emas (DF) por volta das 17 horas nesta terça-feira (15). Imagens de câmeras de segurança mostram um homem de 20 anos sendo atacado com facas e uma garrafa por dois indivíduos não identificados enquanto estava em uma distribuidora de bebidas. A vítima morava no Entorno do DF e tinha passagens pela polícia relacionadas ao uso de drogas. Segundo o delegado Fernando Fernandes, indicou que o crime pode ter sido um acerto de contas e estão realizando perícias para identificar os autores, que agiram sem disfarces, facilitando a identificação.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!