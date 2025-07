Homem é perseguido e esfaqueado em Taguatinga (DF)

Um homem identificado como Caleb, de 25 anos, foi esfaqueado em Taguatinga (DF). O ataque ocorreu próximo a um supermercado movimentado. A vítima levou facadas no pescoço e abdômen e foi socorrida pelo corpo de bombeiros ao hospital, onde passou por várias cirurgias.



O agressor fugiu e ainda não foi identificado pela polícia civil que investiga o caso com base em depoimentos e imagens das câmeras de segurança da região.



