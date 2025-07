Homem é preso após agredir ex-companheira e tentar incendiar residência em Águas Lindas de Goiás

Em Águas Lindas de Goiás, Entorno do DF, um homem foi preso após agredir sua ex-companheira e tentar incendiar a residência dela na última terça-feira. Além de ferir a mulher, ele danificou a casa e queimou objetos pessoais. Apesar da intervenção rápida da polícia militar, vizinhos ficaram revoltados com o incidente e a decisão judicial subsequente.



Após ser detido, o agressor passou por uma audiência remota com o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás e foi liberado, embora tenha recebido uma medida protetiva em favor da vítima. A decisão causou indignação na comunidade e entre os familiares da vítima. A mulher agredida expressou sua insatisfação.



