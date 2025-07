Homem é preso após agressão e ameaça em Samambaia (DF)

A Polícia Militar prendeu um homem em Samambaia (DF) após ele agredir e ameaçar sua ex-namorada. A mulher, de 23 anos, relatou à polícia que foi ameaçada com uma arma. O suspeito quebrou o celular dela e levou as chaves do apartamento. Durante buscas, o homem foi encontrado escondido no banheiro do imóvel. Ele responderá por ameaça e lesão corporal, a vítima solicitou medida protetiva.



