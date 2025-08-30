Homem é preso após aplicar golpes em postos de combustível no DF

Um homem foi preso no Distrito Federal após aplicar cerca de 20 golpes em postos de combustíveis no Distrito Federal. Ele abastecia o carro e tentava pagar com um QR Code inoperante, fugindo sem quitar a dívida. Para evitar ser identificado, o suspeito cobria a placa do veículo com fita adesiva.



Na última tentativa, em um posto na Cidade Estrutural, ele foi capturado em Ceilândia. Além de furto de combustível, foi acusado de adulteração de placa e posse de drogas. Os frentistas, em muitos casos, arcavam com os prejuízos, tendo o valor descontado de seus salários.



