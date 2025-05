Homem é preso após fazer mulher e filha reféns em Taguatinga Centro (DF)

Um homem manteve sua esposa e filha de 19 anos como reféns, fazendo ameaças com uma faca em Taguatinga Centro (DF). O caso aconteceu nesta sexta-feira (2) e acionada, a Polícia Militar negociou por 50 minutos antes de arrombar a porta quando percebeu que ele tentava forçar a entrada do quarto onde as vítimas estavam.



O homem, sob efeito de álcool, foi detido antes de fazer algo contra as vítimas. Ele tem histórico de violência sob a Lei Maria da Penha. A operação contou com apoio de negociadores e do Bope.



