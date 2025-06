Homem é preso no DF após comerciante ser feito refém em disputa de facção por quiosque

Durante a Operação Terra Tomada, realizada em Ceilândia, no Distrito Federal, um homem de 42 anos foi preso por suspeita de liderar um esquema de roubo e extorsão relacionado à disputa por lotes comerciais. A vítima, um comerciante de 35 anos, relatou ter sido ameaçada com uma arma de fogo, amarrada, levada para uma área de mata e teve o carro roubado.



O caso teve início em abril, quando três suspeitos alegaram que o quiosque da vítima pertencia a uma facção criminosa, exigindo que ele encerrasse as atividades no local.



Durante a operação, a polícia apreendeu facas, celulares e porções de drogas. A 15ª Delegacia de Polícia segue investigando o caso e busca identificar outros envolvidos no esquema de intimidação e tomada de terrenos comerciais.



