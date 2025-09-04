Homem é preso pela segunda vez por roubo e tentativa de homicídio em Ceilândia (DF)

Um homem com várias passagens pela polícia foi preso em Ceilândia (DF) por roubo e tentativa de homicídio. Em 22 de agosto, ele estava armado e abordou adolescentes com uma faca, roubou a bicicleta de uma das jovens e a esfaqueou. O pai da vítima registrou o boletim de ocorrência na 23ª delegacia, levando uma foto do suspeito, o que facilitou sua identificação.



Após investigação, o suspeito foi preso na semana seguinte. Durante a abordagem, ele negou ser o autor do crime e reagiu de forma agressiva, desacatando os policiais. Agora, ele está sob investigação da 15ª delegacia por seus crimes.



