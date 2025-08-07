Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
R7 Brasília

Homem é preso por incendiar a casa e matar o gato da ex-companheira após fim de relacionamento

Geron Almeida Oliveira, de 30 anos, foi preso após acusação de espancar o gato da ex-companheira até a morte e incendiar a casa dela em Águas Lindas de Goiás

Cidade Alerta DF|Do R7

Geron Almeida Oliveira, de 30 anos, foi preso após acusação de espancar o gato da ex-companheira até a morte e incendiar a casa dela em Águas Lindas de Goiás. O crime ocorreu em 27 de julho. Insatisfeito com o fim de um relacionamento de mais de 10 anos, Geron, que estava foragido, se apresentou à polícia acompanhado de seu advogado. Ele enfrenta acusações, incluindo incêndio em casa habitada e maus-tratos a animal doméstico, podendo ser condenado a até 15 anos de prisão.

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!

  • Goiás
  • Incêndio
  • Maus-tratos
  • Morte
  • PlayPlus
  • Polícia

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.