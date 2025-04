Homem é preso suspeito de tentativa de homicídio no Novo Gama (GO)

A Polícia Civil de Goiás prendeu um homem de 39 anos por tentativa de homicídio qualificado no Novo Gama, Entorno do Distrito Federal. O suspeito atacou um amigo com uma faca durante uma conversa na frente de uma casa.



A vítima ficou gravemente ferida e foi transferida para o hospital. Em depoimento, o agressor alegou estar sob efeito de álcool e medicação controlada. Ele foi preso em flagrante e teve sua prisão preventiva decretada pela justiça. A pena para tentativa de homicídio qualificado pode chegar a 20 anos.



