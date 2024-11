Homem é procurado por descumprir medida protetiva e espalhar facas na casa da ex-mulher

A Polícia Civil do Distrito Federal está à procura de Amerson Luis Cotrim Nogueira, foragido que descumpriu uma medida protetiva e invadiu a casa de sua ex-companheira. O caso aconteceu no Guará (DF), no último dia 15 de outubro. O homem vinha perseguindo a vítima, por meio de ligações telefônicas, mensagens de texto em redes sociais, além de visitas ao trabalho dela. No dia do crime, ele espalhou diversas facas pela residência da mulher, como forma de ameaça-la e intimidá-la. Amerson já havia cometido crime de ameaça contra outra ex-mulher, no Gama (DF), em julho deste ano. Quem tiver informações deve denunciar pelo Disque 197.