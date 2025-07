Homem é procurado por roubo e sequestro de mulher na Asa Norte (DF)

No dia 21 de junho, uma mulher foi sequestrada na quadra 404 da Asa Norte (DF). Três indivíduos participaram do ato: dois maiores e um menor de idade. A vítima foi obrigada a dirigir e teve seus pertences roubados, incluindo o carro. Posteriormente, foi deixada na região do Itapoã, próxima ao Paranoá.



Um dos adultos foi preso, e o menor de idade apreendido; o terceiro, Diego de Almeida Santana, ainda está foragido. A 2ª DP da Asa Norte continua as investigações, também buscando outros envolvidos ligados ao crime de receptação, por portar o celular da vítima.



