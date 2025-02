Homem é suspeito de invadir plantação para furtar guarirobas em Cocalzinho de Goiás

No distrito de Edilândia, em Cocalzinho de Goiás, moradores estão preocupados com repetidos furtos na região. Um homem foi flagrado por câmeras de segurança furtando guarirobas de um lote, onde as plantas seriam usadas para uma festa. Segundo testemunhas, ele já cometeu outros delitos na área. Os residentes pedem mais atenção das autoridades para melhorar a segurança local. A insegurança tem gerado medo, e muitos hesitam em denunciar devido ao tamanho da comunidade.