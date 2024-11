Homem em bicicleta é morto a tiros em bairro de Valparaíso de Goiás

Um homem foi morto a tiros no bairro Jardim Céu Azul, em Valparaíso de Goiás, no Entorno do Distrito Federal. A vítima andava de bicicleta em uma rua, quando um carro parou ao lado e o autor, que estava no veículo, efetuou os disparos. Testemunhas chamaram o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), mas o homem não resistiu e morreu. Até o momento, ninguém foi preso, e a Polícia Civil investiga o caso.