Homem em surto com faca ameaça pessoas no Varjão (DF) e é preso pela Polícia Militar

Um homem armado com uma faca ameaçou várias pessoas na rua no Varjão (DF). A Polícia Militar foi acionada e conseguiu prender o indivíduo após ele fugir pelas quadras 10, 9 e 6. O Corpo de Bombeiros prestou o primeiro atendimento antes que ele fosse levado para a UPA do Paranoá. Uma jovem, identificada como ex-cunhada do agressor, relatou ter sido agredida e ameaçada por ele. A Polícia Civil investiga o caso.



