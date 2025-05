Homem fica nu e pendurado pelas calças em muro ao tentar invadir casa da ex-companheira

Um homem foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros após ficar preso ao tentar invadir a casa da ex-companheira em um condomínio de Águas Lindas de Goiás, no Entorno do Distrito Federal. Ele subiu o muro da casa, mas acabou ficando pendurado pelas calças completamente nu. O homem estava embriagado e não sabia que a mulher havia se mudado há cinco meses.



