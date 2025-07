Homem incendeia apartamento e mata gato da filha

Uma mulher afirma que seu ex-namorado incendiou seu apartamento em Águas Lindas de Goiás, Entorno do DF, após uma discussão sobre o gato de sua filha. Ela relata que o homem matou o animal após ter sido arranhado. O caso ocorreu no apartamento onde ela vive com a filha.



A polícia militar foi acionada durante o incidente, mas não prendeu o suspeito. A vítima mantinha uma relação de amizade com ele, devido à filha em comum, mesmo após a separação de dois anos. No final de semana do incidente, ele estava cuidando da criança enquanto a mãe trabalhava. O homem teria se negado a deixar o local, resultando em comportamentos agressivos. A Polícia Civil de Goiás está investigando o caso.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!