Homem invade garagem de prédio na Asa Norte, em Brasília, e furta armário

Moradores da Asa Norte, em Brasília, relatam insegurança após um furto ocorrido em uma garagem na 312 Norte. Câmeras de segurança capturaram um homem agindo com tranquilidade enquanto furtava objetos de uma família, incluindo seis varas de pesca e equipamentos avaliados em R$ 3 mil.



Apesar de placas de monitoramento e do projeto Rede de Vizinhos Protegidos, rondas policiais não têm sido frequentes. A polícia, já com imagens do suspeito, planeja reforçar as orientações de segurança e investiga o caso. A comunidade espera mais ação para prevenir novos incidentes.



