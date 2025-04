Homem morre no DF ao sofrer descarga elétrica durante perfuração de poço artesiano

Um homem morreu após receber uma descarga elétrica durante a manutenção de um poço artesiano na região da 26 de Setembro, no Distrito Federal. O acidente ocorreu enquanto o homem trabalhava, e ele foi socorrido por colegas que o levaram até a Rua 10 de Vicente Pires, onde uma ambulância do SAMU (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) prestou atendimento antes da chegada à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) local. A investigação está a cargo da 38ª Delegacia de Polícia.



