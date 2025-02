Homem que matou namorada dentro de casa no DF é condenado a 21 anos de prisão

Gustavo Brito de Carvalho foi condenado a 21 anos, 10 meses e 15 dias de prisão pelo feminicídio de sua namorada, Priscila Borges Teixeira. O crime ocorreu em junho de 2022 na casa onde moravam juntos em Taguatinga, no Distrito Federal. Após fugir para o Rio de Janeiro, Gustavo foi preso em agosto de 2024, após uma confusão em um bar. O julgamento aconteceu no Tribunal do Júri de Taguatinga.