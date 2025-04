Homem que morreu após descarga elétrica no DF teria sofrido lesões cerebrais

Cleonilson Borges Pimentel, de 56 anos, morreu após ficar mais de 10 dias internado em estado grave no Hospital Regional das Asa Norte, em Brasília, devido a um choque elétrico. O acidente ocorreu em um beco da quadra 6 do Cruzeiro Velho, no dia 23 de março, e foi causado por um problema na fiação subterrânea de um poste.



Segundo a irmã da vítima, a descarga elétrica resultou em lesões cerebrais e morte encefálica. A CEB (Companhia Energética de Brasília) esteve no local no mesmo dia para solucionar o problema. Diante de várias ocorrências no Distrito Federal, o Ministério Público cobrou informações e ações de prevenção dos responsáveis.



