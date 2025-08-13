Homem quebra vidraça de portaria e furta bicicleta na Asa Norte (DF)

Câmeras de segurança registraram o momento que um homem envolto em um cobertor tentou quebrar o vidro da portaria de um prédio na quadra 715 da Asa Norte (DF) com pedras. Após duas tentativas frustradas, ele conseguiu entrar e furtou uma bicicleta avaliada em R$ 2 mil.



Moradores ouviram barulhos por volta das três horas da madrugada e relataram frequentes problemas de segurança, como o furto de para-raios de cobre. O suspeito, identificado como usuário de drogas, foi preso horas depois do crime.



